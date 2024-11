Canva down oggi in tutto il mondo: cosa succede

La piattaforma di grafica Canva è in down, con problemi sia sul sito sia sull’app. I rallentamenti sono stati segnalati da oltre 2mila utenti e raccolti da Downdetector, e probabilmente sono stati collegati alla connessione server. Lanciato nel 2013, il sito di grafica e comunicazione visiva online consente a chiunque di realizzare contenuti. Sono oltre 15 miliardi i progetti creati, si legge sul loro sito web, ed è presente in 190 Paesi, in oltre 100 lingue.