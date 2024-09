Si tratta di una tecnologia che permette di liberare e organizzare la forza lavoro in un’ottica di consulenza personale, facendo svolgere lavori ripetitivi all'Ia e permettendo agli addetti di concentrarsi specificatamente sul cliente

Si chiama Wasabi ed è una piattaforma che mette l’intelligenza artificiale al servizio del mondo del retail. A crearla è stata Base Digitale con l’obiettivo di liberare la forza lavoro facendo svolgere alla tecnologia tutta una serie di lavori ripetitivi e lunghi. Liberando così tempo che gli addetti specializzati possono utilizzare per interfacciarsi con il cliente.

La piattaforma Wasabi

Il programma aiuta le aziende a gestire meglio i loro clienti sia tramite l'utilizzo di tecnologie avanzate come l'intelligenza artificiale e l'analisi dei dati sia attraverso la specializzazione degli utenti umani. Che cosa significa? Che il rapporto con il cliente può essere mediato dall’intelligenza artificiale che si occupa delle attività in cui è indispensabile la disponibilità 24/7, aprendo invece spazio alle risorse umane per la gestione di un rapporto personalizzato. Alcuni momenti della giornata saranno dedicati a coltivare la relazione con i clienti, che si troveranno sempre la stessa interfaccia che conosce al meglio i propri bisogni e le proprie necessità.

La piattaforma Wasabi consente di associare le caratteristiche e i gusti del cliente con l’addetto più adatto e stabilire un legame continuo, favorendo l’efficienza del servizio e la fidelizzazione. Ed è proprio il fatto che una serie di operazioni ripetitive, impersonali e a basso valore aggiunto siano state trasferite all'IA che permette agli addetti di avere il tempo e la professionalità adatte a gestire un servizio simile.