L’imprenditore ha raccontato a Sky TG24 come sia rimasto vittima di questa tecnica che sfrutta l’intelligenza artificiale. Ne parliamo in questa puntata anche con Pierluigi Paganini

Cosa sono i deepfake. Per chi ancora non lo sapesse, parliamo di quei video che sfruttando l’intelligenza artificiale creano dei cloni di persone e fanno dire loro cose che non hanno mai fatto e detto. Esistono da anni ma negli ultimi anni sono diventati sempre più facili da realizzare. Vengono utilizzati anche per truffare le persone. L'imprenditore Renzo Rosso è uno dei personaggi la cui immagine è stata sfruttata dai criminali. Lo racconta in questa puntata dove potete ascoltare anche l'esperto di cybersecurity, Pierluigi Paganini.