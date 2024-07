A Roma convegno Inps per parlare di IA: ospiti Zangrillo e Piantedosi

Economia

L’AI sta rivoluzionando “il modo in cui i datori selezionano talenti e i professionisti cercano nuove opportunità”, spiega Amanda Augustine, consulente sulla carriera di CVapp, piattaforma di editor online per la creazione di curriculum vitae. Le nuove tecnologie possono aiutare a simulare colloqui e a creare un ottimo cv, ma non deve mai mancare un’attenta revisione per evitare che il documento sembri poco autentico