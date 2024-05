Apple, bloccate transazioni fraudolente per oltre 7 miliardi dollari

Dal 2020 al 2023 Apple ha evitato sull'App Store transazioni potenzialmente fraudolente per un totale di oltre 7 miliardi di dollari, di cui oltre 1,8 miliardi nel solo 2023. Nello stesso periodo, la società ha bloccato più di 14 milioni di carte di credito rubate e vietato a più di 3,3 milioni di account di effettuare ulteriori transazioni. Sono i dati illustrati nella quarta analisi annuale sulla prevenzione delle frodi, pubblicata dalla società di Cupertino.

Sospetti di frode

Dall'analisi emerge anche che nel 2023 Apple ha rifiutato più di 1,7 milioni di app "perché non rispettavano i rigorosi standard dell'App Store in materia di privacy, sicurezza e contenuti". Inoltre, "il continuo impegno per fermare e ridurre le frodi sull'App Store - aggiunge l'azienda - ha portato alla chiusura di quasi 374 milioni di account sviluppatore e cliente, e alla rimozione di quasi 152 milioni di valutazioni e recensioni per il sospetto di frode".