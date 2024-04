Tim e CoopVoce, segnalati problemi a linea e rete internet

Le segnalazioni avrebbero raggiunto il picco poco prima di mezzogiorno. Non sarebbero stati riscontrati disservizi al sud Italia. Si attende una comunicazione ufficiale da parte di CoopVoce per avere chiarezza su cosa avrebbe causato il mal funzionamento della rete

Non è una bella giornata per i clienti Tim. Nelle ultime ore, in particolare verso le 12 di questa mattina, sarebbero state numerosissime le segnalazioni relative a disservizi sulla rete che coinvolgerebbero anche CoopVoce, come riporta bufale.net. I problemi riguarderebbero solo la rete internet e non il traffico voce, nonostante non ci sia stata ancora alcuna comunicazione ufficiale da parte dell’operatore.

Come si nota dalla mappa e dal grafico presenti sul sito assistenza-clienti.it, le segnalazioni sono arrivate da diverse zone della penisola – ad esclusione delle regioni meridionali –, raggiungendo il picco poco prima di mezzogiorno