Account X di Istat bloccato dalla mattina del 27 marzo

Dalle prime ore di mercoledì 27 marzo l'account X di Istat non è operativo per problemi tecnici su cui sono in corso verifiche. L'Istituto nazionale di Statistica ha preso contatti con la società per il ripristino delle normali attività e segnalato l'episodio all'Agenzia nazionale per la cybersecurity. Lo comunica in una nota l'Istat informando che è stata anche presentata formale denuncia alla Polizia Postale. La funzionalità di @Istat_it, precisa l'istituto, è al momento ancora sospesa. La diffusione dei comunicati prosegue invece come di consueto su tutti gli altri profili social dell'Istituto.