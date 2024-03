IA, soluzioni innovative e PC all’avanguardia: l’esempio di HP

Intelligenza artificiale: un pericolo per il mondo del lavoro tradizionale o un modo per accrescere la soddisfazione dei lavoratori? Per il 76% dei dipendenti che hanno preso parte al Work Relationship Index di HP (studio che ha coinvolto un totale di 15.600 intervistati in 12 Paesi) la risposta è la seconda. Anche per questo la multinazionale Usa continua a lavorare per potenziare l’integrazione di nuove tecnologie nella sua gamma di prodotti. Va in questa direzione la recente presentazione, all’Amplify Partner Conference 2024, del portafoglio di PC con IA tra i più ampi del settore.

Incrementare produttività, creatività ed esperienza utente in ambienti di lavoro ibridi. Sono questi gli obiettivi con cui HP ha messo a punto soluzioni innovative che possano sfruttare le possibilità aperte dall’intelligenza artificiale. Così sono nati, tra gli altri, i nuovi PC HP Elitebook, laptop aziendali tra i più avanzati al mondo, e le mobile workstation Z by HP, capaci di spingersi fino a nuovi livelli di produttività e creatività. Oltre ai dispositivi, HP ha annunciato l’arrivo dell’AI Creation Center, una soluzione di workstation tra le più complete al mondo per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Include Z by HP AI Studio, progettato in collaborazione con le librerie NVIDIA NGC, per consentire agli esperti di dati di capitalizzare sulla creazione dell'intelligenza artificiale. A questo si aggiungono poi nuove soluzioni in tema di sicurezza, con i primi PC business al mondo ideati per proteggere il firmware dalle violazioni dei computer quantistici, grazie al chip HP Endpoint Security Controller (ESC) aggiornato. E ancora: con le nuove soluzioni Poly Studio, HP amplia ulteriormente la sua offerta di soluzioni per sale conferenze. "Stiamo vivendo una fase di profonda trasformazione nel modo di lavorare delle persone", ha affermato Giampiero Savorelli, Managing Director di HP Italy". "Per le aziende l’obiettivo è mantenere la competitività e creare un’esperienza tecnologica positiva per le proprie persone, costruendo un ambiente di lavoro che consenta produttività e collaboration, sia in presenza, sia in modalità ibrida. Con questi annunci HP introduce prodotti, servizi e soluzioni che offrono innovazione e nuovi strumenti abilitati dall’Intelligenza Artificiale. Penso che questa sia un’opportunità interessante da cogliere per le piccole e medie imprese italiane, che possono avere la possibilità di dotarsi di soluzioni e servizi innovativi per proseguire il loro percorso di evoluzione digitale".

La sicurezza

Nel contesto ibrido è sempre più importante per le aziende di ogni dimensione proteggere i dati e i dispositivi PC e printing degli attacchi informatici. A ciò si accompagnano misure esclusive di protezione dagli attacchi informatici, tramite soluzioni adatte per nuovi scenari di lavoro ibrido e ideali per il business. Per questo c’è la suite HP Wolf Security. Tra i principali servizi: prevenzione malware – implementata tramite l’isolamento preventivo dei processi all’interno della CPU – per bloccare attacchi di phishing e malware, con contestuale riduzione complessiva degli avvisi; localizzazione, blocco e cancellazione da remoto dei PC rubati o smarriti grazie ad HP Protect and Trace; monitoraggio costante dei device per segnalare anomalie ed eseguire auto-ripristino.

L’assistenza IT

Tornando ai device, i vantaggi di lavorare con prodotti sempre più performanti possono essere rafforzati da servizi che minimizzino i tempi di interruzione attraverso la telemetria. Anche su questo HP ha fatto la sua parte con HP Active Care, pacchetto all-inclusive di soluzioni per, assistenza e riparazione dei dispositivi, con servizi su misura per lavoratori sempre in movimento tra ufficio, trasferte e smart working. Active Care consente di abbinare la soluzione HP Insight – piattaforma di automazione che fornisce servizi all'avanguardia tramite informazioni basate su miliardi di data point – a uno o più servizi di garanzia. Rientrano nell’offerta, per fare qualche esempio, interventi on-site il giorno lavorativo successivo all’insorgere di problematiche e formule di assistenza IT disponibili ovunque nel mondo, con supporto in loco e telefonico. Active Care può minimizzare i tempi di fermo macchina, automatizzando i processi di creazione e gestione dei ticket e l’assistenza di HP o del proprio rivenditore, proteggendo l’azienda da spese impreviste.