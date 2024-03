AI, Elon Musk rende pubblico il codice sorgente del software Grok

La scelta è un modo per non perdere terreno nella lotta al progresso dove OpenAI, azienda creatrice di ChatGPT, è il principale competitor della startup del proprietario di X. Secondo le parole dell'imprenditore, il software "ama il sarcasmo" e risponde a "domande piccanti"

Grok è il chatbot concorrente di ChatGPT, che, secondo le parole di Musk, “ama il sarcasmo” e risponde a “domande piccanti che vengono respinte dalla maggior parte degli altri sistemi di intelligenza artificiale”. Il CEO di Tesla ha scelto il nome ispirandosi al romanzo di Douglas Adams “Guida galattica per gli autostoppisti”, dove “grok” significa “comprendere in modo approfondito e intuitivo”.

Le ragioni dietro la scelta di Musk

La scelta di aprire a tutti Grok è legata all’accesa concorrenza che vede colossi come Meta, Google e Microsoft (partner di OpenAI) protagonisti. Mentre i primi due hanno scelto di rendere open source i loro chatbot, OpenAI, in vantaggio nella corsa verso i progressi dell’intelligenza artificiale, percorre una strada parallela, convinta che tenere segreto il proprio codice sorgente sia un modo per non favorire i concorrenti.

In questa lotta tra rivali, inoltre, Musk ha fatto causa ad OpenAI, accusandola di non aver rispettato la sua “mission”. L’azienda americana è nata, infatti, nel 2015 come ente non-profit di ricerca e sviluppo dell’intelligenza artificiale.

La notizia relativa al chatbot di xAI ha preceduto di poco la dichiarazione del proprietario e presidente di X, che ha affermato di utilizzare ketamina sotto prescrizione medica, nell’interesse degli investitori.