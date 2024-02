Pesaro Capitale della Cultura 2024, l'inaugurazione della Biosfera

L'istallazione ospiterà tre opere sintesi di arte e innovazione tecnologica e digitale. Il progetto è nato per valorizzare il territorio e si pone come simbolo della città marchigiana, al pari dell'Albero della Vita di Expo 2015. L'opera, una sfera dal diametro di quattro metri, farà riflettere anche sul cambiamento climatico

Un’opera per “lanciare Pesaro nel futuro della modernità”: è così che Matteo Ricci, sindaco della città marchigiana, descrive la Biosfera, l’installazione scultoreo-digitale inaugurata il 25 febbraio davanti a migliaia di persone. Estesa per quattro metri di diametro, la Biosfera, con i suoi due milioni di Led, è stata ideata per valorizzare la Capitale Italiana della Cultura, in un progetto di Federico Rossi (London South Bank University) e Andrea Santicchia (IUAV) di Artifact Studio. È la sintesi perfetta tra arte ed evoluzione digitale, in un dialogo multidisciplinare, stimolato da tre opere che puntano all’immersione a 360 gradi dello spettatore (“Pesaro 2024”, “Data Visualization Climate Change” e “Materia”).

“Progetto simbolo della capitale”

“È un progetto simbolo della Capitale”, ha affermato Daniele Vimini, vicesindaco assessore alla Bellezza. “Sarà un modo per collegarsi al mondo, per collegare il mondo a Pesaro e farne un punto di ritrovo per i pesaresi e per i ‘cittadini temporanei’ che ci raggiungeranno per la Capitale e che crediamo si affezioneranno anche alla versatilità di questo strumento capace di ribaltare il paradigma dell’oggetto tecnologico solo per specialisti’.