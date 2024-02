Safer Internet Day, gli strumenti di Apple per aiutare le famiglie

Apple, in vista del Safer Internet Day , mette a disposizione strumenti più efficaci per aiutare le famiglie a utilizzare la tecnologia in modo responsabile, rispettoso, consapevole e creativo. L’obiettivo è fornire soluzioni tecnologiche che rappresentino un valore aggiunto per le famiglie, arricchendo la loro vita e aiutandole anche a rimanere al sicuro. Apple è inoltre al lavoro per mettere a disposizione degli utenti funzionalità sempre nuove, per fare in modo che i più piccoli utilizzino i dispositivi nel modo previsto dai genitori o da chi si occupa di loro.

La ricerca

Secondo una ricerca condotta dalla casa di Cupertino infatti il 53% dei genitori intervistati ha paura che bambini e ragazzi vengano contattati da sconosciuti online, il 47% teme il cyberbulling, il 42% è preoccupato del possibile utilizzo dei social media, mentre il 38% è in pensiero per quello che i più piccoli potrebbero scoprire su Internet. Il 38% dei genitori coinvolti nella ricerca si è detto informato rispetto a strumenti e funzionalità disponibili sui dispositivi tecnologici per la sicurezza e protezione online dei figli, ma dichiara di non averli implementati. Il 41% dei genitori che non ha implementato alcuna protezione sui dispositivi dei propri figli dichiara di non averlo fatto perché o non ne è a conoscenza, o non lo ritiene necessario, o non sa come fare o non ha il tempo di farlo. Il 29% dichiara, invece, di fidarsi del fatto che i propri figli mantengano un comportamento corretto online.

I consigli di Apple

Apple fornisce inoltre diversi consigli per utilizzare al meglio, e senza rischi, internet in famiglia, partendo dal tracciare il tempo di utilizzo di app, siti e uso dei dispositivi, per comprendere meglio quante ore si trascorre sui device, stabilendo limiti ed eccezioni, con la Pausa di utilizzo, la possibilità che fornisce Apple di programmare un orario specifico, come l'ora in cui andare a letto, in cui le app e notifiche vengono bloccate. Un altro consiglio è scegliere quali app si possono o non si possono utilizzare, esplorando l’App Store alla ricerca di contenuti adatti ai più piccoli. Con Limitazioni app inoltre si possono combinare singole app e siti web, e persino intere categorie, in un unico limite, facile da gestire. È possibile poi con Limitazioni di comunicazione controllare con chi possono comunicare i più piccoli nel corso della giornata e durante le pause di utilizzo, in modo da assicurarsi che siano sempre raggiungibili. Fondamentale poi assicurarsi che i contenuti che arrivano ai nostri figli siano appropriati, utilizzando Restrizioni contenuti e privacy, proteggendoli attraverso l’opzione Sicurezza della Comunicazioni. Apple consiglia infine di utilizzare la modalità Tutto bene, che permette di informare automaticamente un genitore o una persona amica che si è arrivati a destinazione e scegliere quali dettagli mostrare se non si riceve il messaggio finale di conferma sul proprio arrivo a destinazione (ad esempio, posizione, percentuale di batteria, segnale del cellulare e molto altro ancora).