Apple, le novità tecnologiche attese per il 2024

Sono diverse le novità tecnologiche firmate Apple per il 2024. E c'è grande attesa, come spesso accade in queste occasioni. Il calendario è fitto di impegni e già programmato a settembre con i già attesissimi iPhone 16 e l'introduzione di una nuova linea prodotto con il visore Vision Pro a inizio anno. Ma tante altre sono le novità. (LE APP PIU' SCARICATE)

Il visore Vision Pro (febbraio)

Il 2024 prenderà il via con il progetto più delicato di tutti: il visore per la realtà mista Vision Pro, che debutterà a oltre mezzo anno dall'ufficializzazione durante il Wwdc 2023. Il casco per la realtà virtuale sarà per il momento un'esclusiva solo statunitense e sarà diffuso in modo ragionato.

I nuovi ipad (marzo e ottobre)

Attesi i modelli Air e Mini che beneficeranno di un display più grande e chip di nuova generazione, mentre iPad Pro accoglierà gli schermi oled, rumoreggiati da lungo tempo.