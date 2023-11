Intelligenza artificiale, Breton: patto ispirato a regole e valori Ue

Con questa iniziativa l'Unione chiede l'impegno volontario dell'industria ad anticipare l'applicazione della norma in discussione a Bruxelles prima della sua entrata in vigore

In occasione della quarta assemblea dell'Alleanza europea per l'intelligenza artificiale (European AI Alliance) in corso a Madrid il commissario europeo, Thierry Breton, ha lanciato il Patto Ue sull'IA. “Dobbiamo prepararci alla nuova legislazione sull’intelligenza artificiale", ha detto, "per questo annuncio oggi il Patto sull’IA, che incoraggia le aziende ad anticipare i requisiti dell’Atto sull’IA quando saranno adottati”.