Game Awards 2023, tutte le nomination dell'Oscar dei videogiochi

The Game Awards! Si avvicina il momento della premiazione dei videogiochi più rappresentativi del 2023, anno davvero interessante per il settore: la giuria ha presentato i titoli che si contendono il riconoscimento di "Gioco dell'anno" il prossimo mese: Nintendo, con The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e Super Mario Bros. Domina complessivamente la classifica, ma c'è anche Wonder che ha buone possibilità di fare incetta di premi. La nuova edizione del festival è organizzata dal giornalista Geoff Keighley e si terrà il 7 dicembre al Peacock Theater di Los Angeles, dove si celebreranno i migliori videogame lanciati sul mercato negli ultimi dodici mesi. L'evento, offrirà il lancio di nuovi annunci, tra trailer di giochi già annunciati e le immancabili "World Premiere" di produzioni mai svelate prima.

I migliori titoli dell'anno

Il premio più ambito se lo contendono sei videogiochi: Alan Wake 2 (Remedy Entertainment), Baldur's Gate 3 (Larian Studios), Marvel's Spider-Man 2 (Insomniac Games/PlayStation Studios), Resident Evil 4 Remake (Capcom), Super Mario Bros. Wonder (Nintendo) e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo). Fuori dalla selezione dei titoli più rappresentativi dell'anno c'è Starfield, l'epopea fantascientifica realizzata da Bethesda e Xbox che si deve accontentare esclusivamente della nomination tra i migliori giochi di ruolo dell'anno.

Nintendo domina la classifica

La Nintendo sembra avere conqiuistato la giuria in vari settori. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e Super Mario Bros. Wonder, insieme, contano 10 delle 15 nomination ottenute quest'anno, ma è anche grazie Pikmin 4 e Fire Emblem Engage che la casa di Kyoto ha superato PlayStation (13 nomination) e Xbox (10 nomination): la prima, trainata da Marvel's Spider-Man 2, può contare anche sui giochi lanciati per PlayStation VR2 e i vari adattamenti per il piccolo e grande schermo, mentre la seconda ha sorpreso tutti con Hi-Fi Rush, il gioco di Tango Gameworks che è stato lanciato senza preavviso all'inizio del 2023.

Come votare

Si può votare da casa e coloro che desiderano contribuire alle classifiche potranno accedere al sito ufficiale dei The Game Awards per votare i propri titoli preferiti in ogni categoria.