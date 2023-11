Cyber Monday 2023 su Amazon, quando inizia: il calendario delle date

Il Cyber Monday cade ogni anno in una data diversa, ovvero il lunedì successivo al Black Friday. Com'è noto si tratta di una giornata di svendite dedicata in particolare agli sconti sugli articoli di elettronica e tecnologia. Quest'anno la data da segnare sul calendario è lunedì 27 novembre 2023.

Cyber Monday su Amazon

Il "lunedì cibernetico" è un'invenzione recente nata, come il Black Friday (il venerdì successivo al giorno del Ringraziamento), negli Stati Uniti. Il termine è stato coniato nel 2005 da Ellen Davis della National Retail Federation e da Scott Silverman, impegnati a far aumentare gli incassi degli e-shop attraverso varie strategie di marketing. Ad aderire al Cyber Monday sono nomi di spicco in ambito internazionale, ma anche piccole realtà che scelgono di vendere online. Per quanto riguarda amazon, il Cyber Monday è anche la giornata conclusiva delle offerte per la Settimana del Black Friday, con sconti che possono arrivare anche al 70%.