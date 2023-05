Apre a Palermo il centro di cybersecurity globale

BIP CyberSec, specializzato in servizi e soluzioni di cybersecurity, apre il Re@ack Security Center, un centro operativo h24 per la sicurezza informatica di istituzioni e aziende

Viene inaugurato a Palermo , da BIP CyberSec, il Re@ck Security Center, un centro operativo h24 per servire clienti nazionali ed internazionali con lo scopo di garantire la sicurezza informatica di aziende e istituzioni, generando una risposta attiva e in tempo reale agli attacchi cyber . L'hub punta ad offrire un servizio innovativo per tutte le organizzazioni che hanno necessità di monitorare costantemente la sicurezza cyber dei propri utenti, dei propri dati e delle proprie infrastrutture tecnologiche.

I numeri degli attacchi cyber



La cybersecurity ha un ruolo sempre più importante nel contesto industriale e sociale: quello di garantire la continuità operativa delle aziende e la protezione delle informazioni e dei servizi dalle minacce cyber. Secondo il Rapporto Clusit 2023, la crescita del numero di attacchi rilevati dal 2018 al 2022 è stata del 60% (da 1 .554 a 2 .489); nello stesso periodo la media mensile di attacchi gravi è drasticamente peggiorata in termini di severità e di impatto (da 130 a 207). A partire dal 2022, il rapporto afferma che “l’Italia è nel mirino”, ricevendo ormai il 7,6% degli attacchi globali (contro un 3,4% del 2021). Il Re@ck Security Center punta a ridisegnare la struttura dei Security Operation Center (SOC), mettendo a disposizione dei clienti l’expertise dei professionisti di BIP CyberSec, maturata in oltre 10 anni di lavoro a fianco delle più importanti aziende multinazionali nei principali settori d’industria. Il Re@ck Security Center è in grado di coniugare l’elevata esperienza e competenza dei propri professionisti, con l’innovazione tecnologica di Google Cloud. L’obiettivo è quello di creare un importante fattore differenziante: adottare tecnologie innovative per automatizzare la risposta agli attacchi cyber in modo da ridurre i tempi di reazione e aumentare l’efficacia della risposta in caso di minacce.

"Crediamo nel Mezzogiorno"

Il progetto di BIP nel Mezzogiorno, nato lo scorso anno, ha scelto come punto di partenza la Sicilia, dove ha già creato un team di oltre 250 professionisti, per offrire nuove prospettive lavorative e permettere lo sviluppo di competenze in ambito Cyber, Digital e Innovation, valorizzando pienamente le potenzialità del Sud Italia. “BIP ha scelto il Sud e ha iniziato da Palermo – afferma Nino Lo Bianco, Presidente di BIP – Crediamo che il Mezzogiorno rappresenti un hub di talenti da valorizzare e coinvolgere in un progetto di sostenibilità e inclusione nel circuito di economie avanzate di aree rimaste finora ai margini". “Il nostro obiettivo è quello di supportare da Palermo tutti i nostri clienti, migliorandone significativamente le competenze dei loro team di Security Operation, i loro processi, le loro tecnologie e la loro capacità di reazione agli attacchi cyber.” – dichiara Claudio De Paoli, Responsabile del Centro di Eccellenza di BIP CyberSec.