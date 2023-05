Criptofonini, chi dà alle mafie i telefonini anti intercettazione

Si chiamano criptofonini e sono telefonini più difficili da intercettare. Utilizzati da gruppi criminali in tutto il mondo. Torniamo a parlarne perché un’inchiesta giornalistIca ha rivelato qualcosa in più su chi c’è dietro una delle principali società che li commercializza

Torniamo a parlare di uno dei sistemi per comunicare più utilizzati dalla criminalità organizzata in tutto il mondo. Un’inchiesta internazionale condotta da lavialibera, IrpiMedia e Motherboard (Vice) ha ricostruito chi c’è la società No1BC avrebbe legami con un’omonima società tedesca fondata da un narcotrafficante e gestita da un pregiudicato condannato per riciclaggio. Ospite di questo episodio Rosita Rijtano.