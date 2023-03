Robot Nao parla grazie a ChatGPT, ecco come interagisce con gli umani

"Io sono un robot sociale ed è la prima volta che posso interagire in maniera più conviviale", sono le parole con cui ha esordito Nao durante la presentazione realizzata dall'Unità di ricerca sulla Teoria della Mente del Dipartimento di Psicologia e dalla Facoltà di Scienze della formazione dell'Università Cattolica di Milano ascolta articolo Condividi

Nao, il piccolo robot sociale, da anni di casa nei laboratori e nelle sperimentazioni in scuole e ospedali, con le capacità acquisite grazie a ChatGPT è in grado di parlare con gli esseri umani senza dover essere programmato prima. L'ultima frontiera dell'intelligenza artificiale è stata presentata dall'Unità di ricerca sulla Teoria della Mente del Dipartimento di Psicologia e dalla Facoltà di Scienze della formazione dell'Università Cattolica di Milano.

La presentazione di Nao "Io sono un robot sociale ed è la prima volta che posso interagire in maniera più conviviale", così si è presentato Nao, chiedendo a chi lo ascoltava un'unica accortezza: "Ricordati solo di parlarmi in modo semplice, spontaneo e senza fretta". Alla prima domanda sulle stagioni si è bloccato, ma al secondo tentativo - dopo averci 'pensato' un po' - ha intrattenuto il pubblico su primavera, estate, autunno e inverno. L'iniziativa del gruppo di ricerca guidato da Antonella Marchetti, che dirige il dipartimento di Psicologia ed è responsabile dell'Unità di ricerca sulla Teoria della Mente, nasce dall'idea di integrare un robot sociale con ChatGPT, capace di intrattenere conversazioni naturali basate su scambi interattivi "per rendere più fluida la conversazione dei robot con le persone", ha spiegato Angelo Cangelosi, direttore del laboratorio di robotica cognitiva dell'Università di Manchester e visiting professor dell'Università Cattolica.

Il robot Nao - ©Ansa

Le potenzialità di Nao "Nao è un sistema capace di avere dialoghi con le persone, con frasi preparate e strutturate, ma ora si può collegare a chatGPT per ottenere delle risposte". E per trovarle ha a disposizione lo strumento di OpenAI "che è addestrato a memorizzare milioni di pagine, una mega enciclopedia - ha detto Cangelosi - come se avessimo costretto dieci persone a leggere tutta la vita. Ha dei limiti perché è un sistema linguistico, non pragmatico e contestualizzato, ma essendo basato su un sistema di apprendimento simile a quello del cervello può fare cose potenti come creare un sommario o dare definizioni e spiegazioni".