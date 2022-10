Nintendo Switch, da oggi disponibile il nuovo Super Mario e Rabbids

Da oggi Super Mario e i Rabbids sono di nuovo insieme in esclusiva sulle console della famiglia Nintendo Switch. “Mario + Rabbids Sparks of Hope” è il secondo capitolo di una serie che, dopo il successo del precedente, porta il giocatore a vivere un’avventura mozzafiato. L’ambientazione del gioco è caratterizzata da mondi diversissimi, mentre il gameplay è ancora più dinamico per fronteggiare al meglio un nuovo, terribile nemico, la misteriosa entità Cursa. L’ultima fatica dello studio Ubisoft Milano si appresta ad essere un’esperienza ricca e coinvolgente creando un rinnovato sistema di combattimento.

Super Mario e i Rabbids pronti a salvare la galassia

I Rabbids e Mario, con Bowser al suo fianco come alleato per la prima volta, accompagneranno il giocatore in un viaggio emozionante per fermare Cursa, un concentrato di malvagità intenzionato a distruggere i pianeti e a consumare tutta l'energia degli Spark. Questi piccoli esserini sono dotati di incredibili poteri elementali da poter sfruttare in battaglia, dal fuoco al ghiaccio, passando per l’elettricità. Cursa dà loro la caccia con lo scopo di consumare tutta la loro energia. Il gioco è caratterizzato da un tono divertente che, grazie a personaggi come Rabbid Mario e Rabbid Peach, renderà le avventure dell’improbabile squadra di eroi per salvare la galassia ancora più imperdibili.