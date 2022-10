Amazon, presunte recensioni false: prima causa penale in Italia

Nel mirino una rete di persone disposte a comprare prodotti sul colosso dell'e-commerce e a pubblicare giudizi favorevoli in cambio di un rimborso totale dei propri acquisti ascolta articolo Condividi

Se il servizio è gratis, il prodotto sei tu, si dice sul web. E così le merci diventano le persone stesse con le loro recensioni. Ma Jeff Bezos non si piega e così Amazon ha presentato in Italia la sua prima denuncia penale, a livello europeo, contro le recensioni false in cambio di denaro o prodotti gratuiti. Queste condotte possono integrare reati per i quali sono previste pene detentive e pecuniarie. Il procedimento, insieme alla prima causa civile in Spagna e a 10 nuove azioni legali negli Stati Uniti, mira "a individuare e bloccare operatori che gestiscono più di 11.000 siti web e gruppi social che alimentano il mercato delle false recensioni", annuncia il colosso dell'e-commerce in una nota.

Non c'è posto per le recensioni false su Amazon

leggi anche Amazon, aumento stipendio per i lavoratori negli Usa: 19 dollari l'ora "Amazon continuerà a dedicare risorse significative alla lotta contro le recensioni false e a garantire ai clienti un’esperienza di acquisto affidabile", afferma il vice presidente Dharmesh Mehta. "Continuiamo a migliorare i nostri controlli proattivi, a inventare nuove tecnologie e a utilizzare il machine learning per individuare i malintenzionati e trovare nuovi modi per assicurarli alla giustizia", continua Mehta. La denuncia depositata in Italia prende di mira uno dei principali broker che vendono recensioni false e avrebbe infatti creato una rete di persone disposte a comprare prodotti su Amazon e a pubblicare recensioni a 5 stelle in cambio di un rimborso completo dei loro acquisti



Soddisfatte le associazioni dei consumatori leggi anche Forbes, la classifica dei "Paperoni d'America": Musk in testa. FOTO Intanto c'è soddisfazione per questa denuncia tra le associazioni dei consumatori. "La veridicità delle recensioni è fondamentale per tutelare i consumatori. Per questo abbiamo presentato fin dal 2014 esposti all'Antitrust contro le false recensioni sugli alberghi ottenendo la condanna anche dei siti". Sono le parole di Massimiliano Dona, Segretario dell'Unione Nazionale Consumatori, a commento della notizia.

1419421741 - ©Getty