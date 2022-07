Il Doodle di Google celebra oggi la Pétanque, il gioco delle bocce

Per celebrare questa disciplina sportiva, il motore di ricerca ha creato un gioco per dare la possibilità di divertirsi a tirar di bocce. A disposizione dell’utente ci sono varie opzioni di gioco: gioca con gli amici, trova un avversario o fai pratica

Nata in Francia all’inizio del 1900 la Pétanque, in italiano “bocce”, sta per vivere il suo momento più alto. Insieme al volo e alla raffa potrebbe entrare nel mondo delle Olimpiadi come nuova specialità già dalla prossima edizione del 2024. La proposta arriva dalla Confédération Mondiale des Sports de Boules. In questa giornata Google dedica il Doodle a questa disciplina sportiva dando la possibilità di divertirsi a tirar di bocce. Per l’utente ci sono varie opzioni di gioco: gioca con gli amici, trova un avversario o fai pratica.