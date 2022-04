Cybersicurezza, agenzia farà un bollettino per raccontare gli attacchi

Lo ha annunciato Roberto Baldoni, direttore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale dal palco di Live In Bari: "Dobbiamo apprendere delle lezioni da ciò che è accaduto per migliorare quella che sarà la nostra difesa del futuro". ASCOLTA IL PODCAST

In caso di incidente informatico "abbiamo in mente di fare è proprio dei bollettini: dobbiamo apprendere delle lezioni da ciò che è accaduto per migliorare quella che sarà la nostra difesa del futuro”. Lo ha detto Roberto Baldoni, direttore dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, ospite di "Sky TG24 Live In Bari", spiegando ovviamente che si attenderà che gli aspetti investigativi si siano conclusi.

Il panel di Sky TG24 Live In

Nella nuova puntata di 1234 è possibile riascoltare l'incontro trasmesso in diretta dal Teatro Kursaal di Bari. Ospiti insieme a Baldoni anche Luisa Franchina, presidente dell’Associazione italiana esperti infrastrutture critiche, e Gabriele Faggioli, presidente del Clusit. E con la partecipazione di Pietro Ferrante partner di Spike Reply.