Telegram, il nuovo aggiornamento di febbraio: ecco cosa cambia

Telegram cambia. Con l’ultimo aggiornamento di febbraio sono state apportate correzioni ai principali problemi dell’App migliorando la qualità delle chiamate, aggiungendo il supporto per la traduzione alle pagine “Apertura rapida” e l’opzione per inviare messaggi silenziosi dal menu di condivisione.

Arrivano nuove emoji

Altre nuove caratteristiche di Telegram sono gli sticker animati in formato video ( è possibile anche trasferire set personalizzati da altre app) e cinque nuove emoji che possono anche essere inviate come emoji interattive. Inoltre è ora possibile navigare tra le chat recenti. Per farlo, nel momento in cui ci si sposta tra le chat, bisogna tenere premuto il pulsante ‘Indietro’ per tornare a una chat specifica. Le chat aperte da messaggi inoltrati, link, username, profili, ecc. saranno aggiunte alla lista.