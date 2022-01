Google dedica il Doodle di oggi a Stephen Hawking

“My name is Stephen Hawking”. Inizia così il video dedicato da Google allo scienziato britannico nel giorno in cui avrebbe compiuto 80 anni. Il Doodle di oggi celebra il genio dell’astrofisico ripercorrendo la sua vita dalla diagnosi della malattia alle scoperte scientifiche. Un’animazione realizzata in pixel art regala un racconto forte e intenso, che rappresenta anche il personale inno alla libertà di uno dei più autorevoli e importanti fisici teorici al mondo. Ed è per questo che, dopo aver ottenuto l’autorizzazione dalla famiglia, è stata usata da Google una voce che avesse lo stesso timbro di quella scelta da Hawking, scomparso il 14 marzo del 2018 a Cambridge, dopo aver insegnato per trent’anni come docente di matematica nella stessa università di Isaac Newton.