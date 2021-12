Apple, un bonus ai dipendenti per non passare a Meta

Un “bonus fedeltà” per premiare i dipendenti che non cedono alle lusinghe della “concorrenza”. Apple fa muro contro Meta e mette mano al portafoglio. Secondo Bloomberg Tim Cook avrebbe stabilito un bonus extra tra i 50 e i 180 mila dollari agli ingegneri che non passano da Mark Zuckerberg. Un riconoscimento sotto forma di “stock” e non di denaro. Un intervento di natura eccezionale ed una-tantum spalmato nel giro di un quadriennio ed indirizzato ad un non meglio precisato numero di responsabili.

Contenti e scontenti

In pochi mesi, infatti, un centinaio di ingegneri Apple sarebbero passati dal gruppo di Tim Cook a Facebook/Meta minacciando l'integrità dell'innovazione di Cupertino per trasferire conoscenze, mentalità ed esperienza in quello di Menlo Park. Da qui la decisione di riconoscere un extra sotto forma di asset azionari ai “fedelissimi”, soprattutto tecnici specializzati nella progettazione di parti in silicio, hardware e software. Una decisione che ha sorpreso i beneficiari di questi bonus perché non fanno parte dei normali pacchetti di compensazione di Apple (che includono uno stipendio base, quote azionarie e un bonus in denaro) e scatenato le critiche degli ingegneri che, invece, non li hanno ricevuti. Tanto più che il premio in azioni può crescere ulteriormente di valore se il titolo continuerà ai ritmi attuali: nell’ultimo anno è salito del 36%, tanto da portare la capitalizzazione di mercato dell’azienda a quasi tre miliardi di dollari.