Big Brain Academy, arriva il gioco per allenare la mente con la Switch

Cinque categorie per sfidarsi

Il gameplay principale di “Big Brain Academy: Sfida tra menti” consiste in una serie di vari rompicapo suddivisi in cinque categorie: Intuito, Memoria, Analisi, Algebra e Percezione. Il gioco propone un vasto assortimento di attività ed esercizi che metteranno alla prova il cervello in diversi modi e che possono essere effettuati da soli, con un massimo di altri tre giocatori in locale o anche contro menti di tutto il mondo, collegandosi al web.



Grazie poi alla possibilità di impostare il proprio grado di difficoltà, persone di tutte le età e livelli di abilità possono competere l'uno contro l'altro alla pari per godersi al massimo la sfida. Oltre a divertirsi in multiplayer, “Big Brain Academy: Sfida tra menti” include - come detto - anche opzioni per giocatore singolo in modalità individuale, perfette per esercizi quotidiani che aiutano a perfezionare e migliorare il Punteggio Cervellone.