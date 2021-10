Instagram, tutti i profili possono inserire link esterni nelle Storie

Prima la funzione era disponibile solo per alcuni profili, ora tutti avranno lo sticker “Link”. “Abbiamo notato che poteva essere utile per account di tutte le dimensioni e tipologia. Sappiamo quanto sia fondamentale per la nostra community poter condividere ciò che le sta più a cuore”, ha spiegato il social. Ecco come fare per utilizzarla

Instagram: “Sappiamo quanto sia fondamentale poter condividere”

Finora la funzione era disponibile solo per alcuni account, invece Instagram ha deciso di estenderla: “Abbiamo notato che questa funzione poteva essere utile per account di tutte le dimensioni e tipologia”, ha spiegato il social. E ha aggiunto: “Sappiamo quanto sia fondamentale per la nostra community poter condividere ciò che le sta più a cuore e questa nuova funzionalità potrà essere usata dai creator proprio per far sentire la propria voce a supporto di temi importanti come uguaglianza e giustizia sociale. Per le aziende potrà essere un modo per condividere nuove offerte con i clienti o, ancora, per gli artisti potrà rappresentare un modo per far conoscere le proprie opere”.