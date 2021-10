Giappone, in vendita la prima moto volante: ecco come funziona

Forse non vi porterà indietro nel tempo nemmeno se raggiungete le 88 miglia orarie, ma può rappresentare comunque una svolta nel campo della tecnologia dei trasporti. A differenza della DeLorean usata dal Dr. Emmett ‘Doc’ Brown in Ritorno al Futuro, la Xturismo è una hoverbike. In altre parole, è una moto volante e da oggi è la prima a essere sul mercato. Progettata dalla start-up giapponese Ali Technologies, pesa circa 300 kg e può portare una persona di 100 kg a una velocità di 100 km/h.

In aria come un drone

La società giapponese, fondata nel 2016, è specializzata nella produzione di droni. Forse è proprio per questo che, se vista dall’alto, la Xturismo assomiglia proprio a uno di loro. "Finora la scelta era tra muoversi a terra o in cielo. Speriamo di offrire così un nuovo modo", ha detto l'AD di Ali Tecnhologies Daisuke Katano. Alimentata da un motore a combustione interno, riesce a volare grazie alla spinta fornita da due propulsori. Il volo, dalla durata massima di 40 minuti, è gestito dalla stessa di tecnologia dell’altitudine che la compagnia usa per i suoi droni. Sostenuta da Kyocera e da Mitsui Sumitomo Insurance Venture Capital, la Ali Tecnhologies ha iniziato ad accettare i primi ordini d’acquisto per il proprio prodotto: con 77,7 milioni di yen (cioè 587mila euro), potrete sfrecciare nell’autodromo ai piedi del monte Fuji a bordo della vostra moto volante come il pilota del trailer di lancio ufficiale. Bisognerà però aspettare la prima metà del 2022, quando la start-up di Tokyo consegnerà i primi duecento modelli.