Salone di Monaco: Smart presenta Concept#1, il suo primo Suv elettrico

La presentazione ufficiale si terrà al Salone di Monaco 2021 (7 – 12 settembre 2021) e sarà messa sul mercato nel 2022, ma già fa parlare di sé. Il progetto è il prodotto della collaborazione tra Mercedes-Benz e Geely: una join venutre paritaria nata nel 2019 per stare al passo coi tempi. Il design della vettura e i suoi interni sono frutto delle menti tedesche, mentre la casa cinese si è occupata della struttura e della meccanica. La console è costituita da uno schermo touch da 12,8 pollici e come software ha un’intelligenza artificiale in grado di apprendere le abitudini del pilota. La lunghezza del mini Suv raggiunge i 4,3 metri che, con i 1,9 m di larghezza e quasi 1,7 di altezza, supera le misure della Fiat 500X.

Dettagli

Per la mostra di Monaco è stato scelto un modello bianco lucido, in grado di esaltare i dettagli visivi. Primo fra tutti il tetto in cristallo che crea un’illusione di continuità con il parabrezza e gli altri vetri dell’auto. L’assenza del telaio che di solito divide i finestrini contribuisce, poi, a rafforzare l’idea di trasparenza e leggerezza che vuole trasmettere l’intero design. Non mancano gli effetti luminosi, come quelli sulla calandra. Niente è lasciato al caso: le maniglie sono a scomparsa, mentre l’apertura delle portiere posteriori controvento e l’assenza di un montante centrale all’interno sono studiati per facilitare l’accesso dei passeggeri.