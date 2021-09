WhatsApp, multa da 225 milioni di euro per violazione legge privacy

Maxi-sanzione contro WhatsApp in Irlanda: la Commissione per la protezione dei dati (Dpc) ha imposto una multa di 225 milioni di euro all'applicazione di messaggistica, di proprietà di Facebook, per aver violato il regolamento europeo sulla protezione dei dati. La Dpc è l'ente di riferimento di Facebook e delle sue controllate in tutto ciò che fa riferimento ai dati, dal momento che la società americana ha registrato in Irlanda la sede delle sue operazioni europee.