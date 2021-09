Problemi Vodafone e ho.Mobile nel centro Italia, linee down per ore

Disservizi sin dalle prime ore del mattino soprattutto in Umbria e nelle Marche. Intorno a mezzogiorno, alcuni utenti hanno segnalato il ripristino della linea. Vodafone ha confermato su Twitter "alcuni down di rete"

Diversi utenti hanno segnalato oggi sui social problemi alle linee di Vodafone e ho.mobile. Secondo il sito downdetector.it i disagi si sono registrati soprattutto nelle prime ore del mattino in Umbria, nelle Marche e in altre zone del Centro Italia. Intorno a mezzogiorno alcuni utenti hanno segnalato il ripristino dei servizi.

Vodafone: "Alcuni down di rete in Centro Italia"

A confermare le difficoltà degli utenti nell'utilizzo dei telefoni per chiamate e collegamenti a internet anche l'account Twitter di Vodafone che rispondendo alle segnalazioni ha scritto: "Abbiamo comunicazione di alcuni down di rete in Centro Italia". La compagnia telefonica ha aggiunto: "I nostri tecnici sono al lavoro per ripristinare la normalità del servizio prima possibile" e ha suggerito di spegnere e riaccendere periodicamente lo smartphone.