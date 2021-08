Fortnite, server offline oggi per l'arrivo dell'aggiornamento 17.50

I server di Fortnite saranno offline per alcune ore, oggi 31 agosto, per l’arrivo del nuovo aggiornamento alla versione 17.50. Ad annunciarlo è l'account Twitter ufficiale del free-to-play di Epic Games. Le operazioni di aggiornamento, nello specifico, hanno preso il via alle ore 10:00 del fuso orario italiano. A partire da questo momento, il matchmaking risulterà dunque disattivato, mentre i server di gioco di Forntite saranno progressivamente messi offline. Al momento, Epic Games non ha comunicato l'orario di riattivazione del titolo, ma generalmente le procedure di update richiedono solamente poche ore.