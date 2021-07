Pixel Fold, novità sullo smartphone pieghevole di Google

Tra rumors e realtà

Nel maggio del 2019 si è parlato di alcuni brevetti depositati relativi a display flessibili, mentre ad agosto 2019 è emerso un documento interno che menzionava un dispositivo denominato "passaporto" e programmato per la commercializzazione nel corso del quarto trimestre 2021. Samsung dovrebbe avviare la produzione a pieno regime di questi display entro ottobre, con il Pixel Fold che potrebbe dunque essere commercializzato a cavallo tra novembre e dicembre. L'obiettivo di Google sarebbe quello di sfruttare il traino degli acquisti natalizi, occasione durante la quale gli smartphone sono, di solito, grandi protagonisti. L'azienda di Mountain View non ha comunque rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito al suo primo dispositivo pieghevole, che rimane dunque un'incognita. In tal senso, non è escluso che possa rappresentare il coniglio dal cilindro nell'evento che porterà alla presentazione dei Pixel 6.