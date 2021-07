Dopo il prototipo presentato nel 2017, ecco la versione di serie definitiva del due ruote: si apre un nuovo capitolo per la mobilità urbana a propulsione elettrica Condividi:

BMW presenta CE 04, il nuovo scooter elettrico che apre un capitolo nuovo per la mobilità urbana a due ruote. "Il BMW CE 04 - spiega Oliver Zipse, Ceo di BMW AG - è la nostra nuova electric star per la città. Combina una guida elettrica con l'emozione e il divertimento motociclistico. La tecnologia più recente e le migliori celle della batteria, che forniscono energia anche alla BMW iX. Proprio come il CE 04, tutti i futuri nuovi modelli BMW Motorrad per la mobilità urbana saranno puramente elettrici".

Questione di autonomia approfondimento Drive Club, la rubrica di mobilità e motori di SKy TG24 BMW CE 04 ha una potenza massima di 31 kW (42 CV), scatta da 0 a 50 km/h, in 2,6 secondi e raggiunge una velocità massima di 120 km/h. L’autonomia è di circa 130 chilometri (100 km per la versione a potenza ridotta). La batteria agli ioni di litio può essere ricaricata con il dispositivo di ricarica integrato e anche con le normali prese domestiche sia nelle wallbox o nelle stazioni di ricarica pubbliche. A batteria scarica il tempo di ricarica è di circa 4 ore e 20 minuti, che con il caricatore rapido disponibile come optional con una potenza fino a 6,9 kW (2,3 kW è il livello standard), si riduce a 1 ora e 40 minuti. Per caricare dal 20 all’80% invece, bastano 45 minuti attraverso il caricatore rapido opzionale.

Tre modalità di guida BMW CE 04 ha tre modalità di guida "ECO", "Rain" e "Road". L'ulteriore modalità di guida "Dynamic" è disponibile come optional, e permette allo scooter di accelerare ad un ritmo ancora più veloce. Davanti ha freni a doppio disco e in dotazione uno schermo a colori da 10,25 pollici con navigazione a mappe integrata e funzioni di connettività. I gruppi ottici si basano sulla più moderna tecnologia LED. La finitura è in Light White, completata da sezioni nere opache nella zona anteriore e laterale e dalla sella "galleggiante". Inoltre, lo scooter è dotato di ruote piene con un look da ruota a disco e un cavalletto laterale integrato nello stile del design.