Heineken BOT, il robot che ti porta la birra fresca ovunque

Un robot capace di seguire il suo proprietario ovunque per servigli una birra fresca al momento giusto. E’ l’ultima trovata della Heineken che ha lanciato, in edizione limitata, il suo Heineken bot (che sta per Beer Outdoor Transporter). Il robottino a sei ruote riesce ad avventurarsi anche in terreni accidentati ed è abbastanza “intelligente” da fermarsi in tempo se necessario (ad esempio per non finire in piscina). Risponde anche ai comandi vocali e riconosce le fattezze umane, così da dire addio a pesanti borse frigo e accontentare anche i consumatori più pigri.