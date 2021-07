Auto volante, prototipo di Air Car collaudato in Slovacchia. VIDEO

Una macchina volante ha effettuato il suo primo volo di test, coprendo la distanza tra le città di Nitra e Bratislava in Slovacchia. AirCar, questo il nome del modello, viene descritto dai suoi creatori come un veicolo in modalità duale, aereo e automboile. Una volta atterrato l'aereo è diventato un'automobile che ha raggiunto, su ruota, il centro di Bratislava.

Credit: Klein Vision via Storyful