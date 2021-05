Instagram introduce due grandi novità, ecco le nuove funzioni

Due grandi novità in arrivo per gli utenti Instagram. La prima è stata inserita per limitare i rischi di stalking e aumentare la sicurezza: d'ora in poi sarà possibile bloccare non solo un account, ma anche tutti i futuri account legati alla medesima persona. La seconda è legata alle reazioni che è possibile lasciare alle stories: non appaiono più le classiche emoticon, ma delle vere e proprie GIF. Le due novità sono già state sperimentate da molti utenti, ma non è ancora chiaro quando verranno estese a tutti.