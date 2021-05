Privacy, i nostri smartphone ci ascoltano? IL PODCAST

Per alcuni è praticamente una certezza: siamo sempre intercettati. Smartphone e social network registrano le nostre conversazioni e, sulla base di queste, ci propongono delle pubblicità. In realtà si tratta quasi sempre di leggende metropolitane. Ne parliamo nella nuova puntata di 1234, il podcast sulla sicurezza informatica di Sky TG24. Ospite Luca Becchelli, esperto del Clusit, l’Associazione italiana per la sicurezza informatica.