PS5, su GameStop nuovo stock esaurito in pochi minuti

L'introvabile PlayStation 5 tiene ancora banco tra gli appassionati di videogame e tecnologia. Dal giorno della sua uscita, quando è andata esaurita in poche ore, la PS5 è diventata praticamente una rarità. Nei giorni scorsi giorni, però, c'è stata una interessante novità. Nonostante i nuovi restock di oggi su alcuni siti, in particolare Gamestop, siano andati a ruba in pochissimo tempo, Sony ha promesso di accelerare la produzione di console, confidando nel miglioramento della situazione Covid e nei vaccini per una rapida ripresa del mercato.