Nioh Collection, ora disponibile anche per PS5

Per gli amanti dei combattimenti samurai ecco Nioh, una leggendaria storia ora rimasterizzata e migliorata per PlayStation 5, disponibile con la Nioh Collection. Il pacchetto include sia Nioh che Nioh 2 e tutti i relativi componenti aggiuntivi e le espansioni

The Nioh Collection propone due intense avventure ambientate nel Giappone dell'era Sengoku, caratterizzate da guerrieri assetati di sangue e demoni ultraterreni. Per sopravvivere, i giocatori devono padroneggiare la via dei samurai e sfidare la morte. Del vecchio titolo ritroveremo i personaggi principali William, Hattori Hanzo e Lord Nobunaga.



Il gioco

Sono circa 90 le missioni tra principali e secondarie. Inserita anche la modalità multiplayer. Il pacchetto include sia Nioh che Nioh 2 e le relative espansioni. I titoli supportano una risoluzione 4K che garantisce immagini fluide fino a 120 frame al secondo. Siamo in ambiente PS5 e non poteva mancare l'aggiornamento del gioco con le funzionalità del DualSense: i grilletti adattivi simulano la tensione dell’arco mentre il feedback aptico dona una vibrazione più omogenea e concreta. Quindi combattimenti quasi reali, caricamenti ultrarapidi e la possibilità di trasferire i dati dalle versioni della PS4.