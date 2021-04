Sony e Microsoft hanno sviluppato il primo gioco insieme

L’unione fa la forza anche nel campo dei videogiochi. La notizia è di quelle che fino a poco tempo f sembravano impossibile, PlayStation e Xbox unite per creare un videogioco. Si chiama Nyorokko ed è un gioco multiplayer free to play di genere PvP e survival per il mercato mobile il risultato degli sforzi congiunti tra Sony e Microsoft. Il lancio del titolo, sviluppato da ForwardWorks e Microsoft Japan, è previsto per la prossima estate e in via sperimentale dovrebbe essere disponibile solo per sei mesi, come dice il sito specializzato Tomshw.it. Come dire: il gioco è bello quando dura poco…