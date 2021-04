Google, servizi down per alcune ore: fuori uso pure Drive e Classroom

Disservizi segnalati anche nella pagina di supporto di Google

leggi anche

Google Chrome raccoglie dati anche durante navigazione in incognito

Del malfunzionamento dei servizi c’è traccia anche sulla pagina di supporto di Google. Per tutti i servizi, la società ha comunicato alle 15.36 di aver iniziato ad esaminare i problemi e alle 18.20 di aver risolto. "Ci scusiamo per il disagio - si legge in un messaggio rivolto agli utenti - e ti ringraziamo per la pazienza e il continuo supporto. Ti assicuriamo che l'affidabilità del sistema è una priorità assoluta per Google e stiamo apportando continui miglioramenti per migliorare i nostri sistemi".