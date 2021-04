Dazn down, Inter-Cagliari non si vede in streaming: ira dei tifosi

Problemi di connettività per gli utenti che volevano vedere il match in streaming. Molti sui social lamentano di non essere riusciti a guardare la gara di Serie A. Nessun problema per chi invece ha visto la partita su Dazn1, il canale 209 del telecomando Sky

Problemi tecnici per Dazn e disagi per numerosi utenti. La partita Inter-Cagliari, anticipo domenicale della 30esima giornata di serie A, al via dalle 12.30, ha creato disagi a causa di malfunzionamenti e mancanza di connettività per chi voleva vedere il match in streaming. Nessun problema per chi invece ha guardato la partita su Dazn1, il canale 209 del telecomando Sky.

Problemi non risolti

"Dazn ha rilevato che alcune persone stanno riscontrando problemi nella visione della partita Inter-Cagliari da App", ha confermato una nota ufficiale della tv streaming. "Tutto il team sta lavorando per risolvere il problema quanto prima”. Ma fino al 90esimo la visione è risultata ancora impossibile in streaming.

L’ira dei tifosi

Pioggia di proteste sui social. Molti tifosi lamentano di non esser riusciti a connettersi con la piattaforma streaming e di non riuscire perciò a vedere in diretta la partita tra la capolista e la squadra sarda. Su Twitter gli hashtag legati alla partita sono finiti in trend topics con tantissimi messaggi di lamentela degli utenti.