Torna Nokia e aggiorna tutti i prodotti: ecco i nuovi smarphone

Da un po’ di tempo non sentivamo parlare di Nokia. Per il 2021 l’azienda HMD Global, che ha la licenza per la produzione e commercializzazione dei telefoni a marchio Nokia, ha deciso di razionalizzare la sua linea di smartphone dividendola in tre: la serie X, che offre funzionalità di fascia alta, la serie G, mid-range che offre prodotti di qualità a un prezzo medio, e la serie C, fascia entry-level che permette di acquistare prodotti a un prezzo molto conveniente. “Gli ultimi 12 mesi - spiega Florian Seiche, CEO di HMD Global - sono stati senza dubbio impegnativi ma ci hanno consentito di fermarci, pensare e prepararci per il prossimo grande passo del nostro viaggio cominciato come start-up”. La casa finlandese mette al centro dei nuovi prodotti un design “nordico”, dunque pulito ed essenziale, prezzi molto concorrenziali e una tecnologia “umano-centrica”, con prodotti fatti per durare a lungo, anche in termini di aggiornamenti di sicurezza. Oltre ai nuovi smartphone (sono sei, due per ogni serie - ma in Italia ne arriveranno cinque) arrivano altre due novità: le cuffie Nokia Lite Earbuds e l’annuncio, da parte di HMD Global, di voler diventare anche un operatore virtuale di telefonia (si parte dal Regno Unito).

I top di gamma: X20 e X10



Nokia X20 e Nokia X10 sono dunque il fiore all’occhiello per il 2021 dell’azienda finlandese. Sono caratterizzati da un processore Qualcomm SnapDragon 480, sono compatibili con le reti 5G, hanno un ampio display da 6,67 pollici e sistema operativo Android 11 con interfaccia Android One. I due modelli si differenziano per la fotocamera, ospitata in un comparto fotografico rotondo: l’X20 ha una fotocamera frontale da 32 megapixel e una quadrupla fotocamera posteriore da 64 megapixel con ottica ZEISS e funzionalità di intelligenza artificiale. Presenti l’interessante modalità Dual Sight, che permette di registrare video da diverse angolature, e una batteria di lunga durata. Caratteristiche molti simili per l’X10, che ha una fotocamera principale da 48 megapixel, anche in questo caso con ottica ZEISS. Per entrambi i modelli sono previsti tre anni di aggiornamenti software. X20 e X10 sono anche smartphone che rispettano l’ambiente: nella confezione troviamo una cover compostabile al 100% mentre non è presente il caricabatterie. Nokia X20 sarà disponibile in due colori e due configurazioni (6 o 8 gigabyte di Ram e 128 gigabyte di archiviazione) a un prezzo di listino decisamente interessante: parte da 379 euro; il modello X10 arriva invece in tre configurazioni (6 gigabyte di Ram e 64 o 128 gigabyte di archiviazione e 4 gigabyte di Ram e 128 di archiviazione) a un prezzo di partenza di listino di 329 euro.