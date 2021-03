Segnalazioni in aumento in Italia e in diverse parti del mondo per un malfunzionamento dei social network. Le app sono bloccate o con aggiornamenti a singhiozzo

Problemi in tutto il mondo per Whatsapp, Instagram e Facebook. I social sono in down da diversi minuti, con aggiornamenti bloccati o a singhiozzo. In aumento le segnalazioni da tutta Italia e da diversi Paesi del mondo.