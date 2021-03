Oggi è il Mar10 Day, la giornata dedicata a Super Mario

Salopette, baffi e cappello hanno reso Super Mario, uno dei personaggi più rappresentativi del mondo videoludico, una vera e propria icona riconosciuta da grandi e piccini: a partire dalla sua creazione negli anni 80, è apparso, sia come guest star che come protagonista, in centinaia di videogiochi e non solo. Gli sono stati dedicati film, cartoni animati, fumetti, nonché una quantità infinita di merchandise di ogni tipo e dal 18 Marzo Super Mario aprirà le porte del primo Super Nintendo World all’interno di Universal Studios Japan. Per celebrare la sua straordinaria mascotte, Nintendo ha deciso di dedicargli un’intera giornata, il MAR10 Day, che si tiene ogni anno il 10 marzo: ma perché è stata scelta proprio questa data? Basta mettere insieme le prime lettere del mese, mar, e il giorno, 10, e il gioco è fatto: si ottiene MAR10, una parola che ricorda molto il nome Mario! Nell’anno del suo 35° anniversario, che si concluderà a fine marzo 2021, tante sono state le

attività dedicate al piccolo grande eroe baffuto. Tra quelle più recenti:

Animal Crossing: New Horizons + 35º anniversario di Super Mario Bros: oggetti

ispirati al 35º anniversario di Super Mario Bros. sono arrivati in Animal Crossing: New

Horizons*. Oggetti familiari come il super fungo e il blocco ? potranno essere ordinati nel gioco sotto forma di mobili, da collocare dove desideri. Non mancano i celebri tubi, che permettono di spostarsi rapidamente tra vari punti dell’isola. I nuovi oggetti sono disponibili dopo aver effettuato l’ultimo aggiornamento.

Nintendo Switch edizione speciale Mario (rosso e blu), con uno schema di colori che

rende omaggio al celebre costume di Mario. Questa edizione speciale della console è

già disponibile presso rivenditori selezionati. Nella confezione, i giocatori trovano due

controller Joy-Con rossi con laccetti blu, un’impugnatura Joy-Con blu, una base per

Nintendo Switch rossa e una console Nintendo Switch che per la prima volta è

disponibile in una nuova colorazione rossa. Sono incluse anche una custodia per

Nintendo Switch blu e rossa (edizione speciale Mario) e una pellicola protettiva, per

trasportare e mantenere sempre al sicuro la console.

Il primo SUPER NINTENDO WORLD farà il suo debutto all’interno di Universal Studios

Japan il 18 marzo 2021, dando vita a un’area tematica e coinvolgente in cui i mondi, i

personaggi e le avventure leggendari del mondo di Super Mario e di Nintendo

prenderanno vita. A dominare l’area, il castello di Peach e il castello di Bowser, ma il

Super Nintendo World conterrà anche giostre e attrazioni a tema Mario Kart e Yoshi,

oltre a ristoranti, negozi e altre esperienze immersive.

Super Mario 3D World + Bowser's Fury - Due avventure di Mario ricche di azione con il gioco Super Mario 3D World + Bowser Fury per Nintendo Switch.