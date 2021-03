PlayStation VR, annunciati 6 nuovi giochi. Ecco quali sono

Sony ha annunciato ben sei nuovi giochi in realtà virtuale che arriveranno nel corso del 2021. Un annuncio a sorpresa della casa giapponese, che ha dedicato una giornata intera alla comunicazione di PlayStation VR.

I sei titoli annunciati da Sony

I titoli sono After The Fall; Fracked; Doom 3 VR Edition; Zenith; I Expect You To Die 2 – The Spy and The Liar; Song in the Smoke. After The Fall e Doom 3 sono due sparatutto in prima persona. Il primo è ambientato in uno scenario post apocalittico, in una Los Angeles alternativa degli anni ’80, il secondo è un nuovo capitolo della celeberrima saga in procinto di compiere i 30 anni di vita. Fracked è un action game in prima persona, da giocare con il sistema Playstation Move, ispirato a film cult come Cliffhanger e Die Hard. Zenith è un gioco di ruolo multiplayer online ambientato in un open world coloratissimo. I Expect You To Die 2 – The Spy and The Liar è il sequel tanto atteso del riuscitissimo action uscito nel 2016. Song in the Smoke è un survival in realtà virtuale ad ambientazione pseudo-preistorica.