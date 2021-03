Video digitale di 10 secondi venduto a 6,6 milioni di dollari

6,6 milioni di dollari per un video digitale di 10 secondi. La celeberrima casa d’aste Christie's ha debuttato nel mondo della crypto art piazzando un’opera di Beeple che mette al centro paure e ossessioni della società davanti alla tecnologia. Il filmato, dal titolo "Everydays—The First 5000 Days", è opera di Beeple (pseudonimo di Mike Winkelmann), graphic designer della South Carolina con enorme seguito sui social grazie a progetti commerciali per pop star come Justin Bieber, One Direction, Kate Perry e Eminem e marchi come Louis Vuitton e Nike.

L'opera digitale

Il collezionista Pablo Rodriguez-Fraile lo aveva acquistato nell’ottobre dell’anno scorso per 67 mila dollari. L’opera è un collage digitale di 5.000 immagini create quotidianamente nel corso di 13 anni (dal 2007 al 2021) che incorpora scene surreali e disegni di politici come Donald Trump e Mao Tse Tung accanto a personaggi dei cartoni da Topolino ai Pokemon. Prezzo di partenza dell’asta cento dollari.