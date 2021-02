Videogame, come gli hacker colpiscono i giocatori: IL PODCAST

Come in tutti i settori anche il mondo del gaming ha visto crescere i cyberattacchi durante la pandemia. Ad aprile 2020 Kaspersky ha bloccato il 54% in più di attacchi rispetto a gennaio. Non deve stupire dal momento che, secondo la società NewZoo, il settore del gaming diventerà entro il 2023 un business da 200 miliardi di dollari.

Gli attacchi durante la pandemia

Durante la pandemia, oltre agli attacchi, sono aumentati anche i giocatori. Per fare un esempio ad aprile Steam, la più grande piattaforma di distribuzione di giochi per computer, ha registrato un giorno da record: 24 milioni di giocatori collegati in un giorno di cui 8 milioni contemporaneamente. Di cyberattacchi e di rischi nel mondo del gaming parliamo nella nuova puntata di 1234. Lo facciamo insieme a Dario Nanni, account manager di Akamai Italia.