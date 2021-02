Google Maps, i parcheggi si potranno pagare dalla App

Google Maps consentirà ora, in alcune aree, di pagare i biglietti del trasporto pubblico e il costo del parcheggio in strada direttamente dalla app. Il programma, fa sapere Google, riguarda più di 80 agenzie di trasporto pubblico in tutto il mondo. La funzione sarà disponibile in un primo momento solo sui dispositivi Android, poi anche sugli iPhone

Google Maps consentirà ora in alcune aree di pagare i biglietti del trasporto pubblico e il costo del parcheggio in strada direttamente dalla app, eliminando la necessità per gli utenti di utilizzare altri canali o altre applicazioni. Il programma, fa sapere Google, riguarda più di 80 agenzie di trasporto pubblico in tutto il mondo.

Interessate 400 cità negli Usa

La funzione si rende particolarmente utile in tempo di pandemia, dato che molti viaggiatori nutrono preoccupazioni sui rischi legati al toccare superfici che potrebbero essere contaminate, come i parchimetri. Il pagamento del parcheggio sarà disponibile in più di 400 città negli Stati Uniti (tra cui Boston, Cincinnati, Houston, Los Angeles, New York e Washington DC).

Funzione disponibile prima su Android

Inizialmente, sia il pagamento per il parcheggio che quello dei mezzi di trasporto saranno disponibili solo su dispositivi Android, anche se Google afferma che presto implementerà l'opzione anche sui dispositivi iOS.